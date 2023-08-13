ضبط مخالفات تموينية في حملات على مخابز ومحال منية النصر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المحلات والمخابز والأفران، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة، بالتنسيق مع المحافظة وبالاشتراك مع مديرية التموين والإدارة داخل نطاق المدينة، والطب البيطري والصحة ومباحث التموين.

نتائج الحملة على المخابز في منية النصر

وأكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التجارية لبيع السلع الغذائية بقرية البجلات، وذلك بالتنسيق مع مكتب تموين البجلات، وأسفرت لحملات عن تحرير 5 محاضر تموينية و3 محاضر نقص وزن و2 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين.

الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر على ضرورة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف حملات المرور على المخابز بنطاق المدينة ونواحيها للتأكد من مدى مطابقة الخبز ووزنه وشكله للمواصفات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه.