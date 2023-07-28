ضبط مخالفات تموينية في حملات على المنشآت الغذائية بالمنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المحلات والأسواق والمطاعم والمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى لمراقبة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية ولضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية بالمنصورة

وبحسب البيان، أسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر وإعدام 50 كيلو أغذية متنوعة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر واحد لعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود رخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة كردع لكل مخالف وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالمنصورة

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، أنه سيكون هناك حملات مكثفة وتفتيشية بصفة مستمرة وبشكل دوري على المحلات التجارية والمنافذ والمطاعم وكافة المنشآت الغذائية وغيرها، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتشكيل عدد من اللجان المكون من مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحية لمتابعة مدى سلامة الأغذية ومراقبتهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وسيتم اتخاد الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين.