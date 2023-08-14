تربويون: الميول الشخصية ومتطلبات العصر.. معايير لاختيار كليات المرحلة الثانية

انتهى ماراثون الثانوية العامة، بكل ما فيه من قلق وترقب، حيث أدى الطلاب الامتحانات، ثم ظهرت النتائج المبشِّرة، وجاءت المرحلة الأخيرة، وهى تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، إذ أنهى طلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم، وتبقى المرحلة الثانية، التى ينتظرها الطلاب، بعد أن ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية اليوم.

وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلن مؤشرات القبول فى الجامعات، والحدود الدنيا للكليات، بالإضافة إلى موعد تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق المرحلة الثانية، ما وجده الخبراء والتربويون فرصة لتقديم نصائح عبر «الوطن» لطلاب الثانوية، حول كيفية اختيار كليات المرحلة الثانية وفقاً لسوق العمل.

«حمزة»: أنصح الطلاب باختيار كليات الذكاء الاصطناعى والحاسب الآلى والكمبيوتر لأن المستقبل لها

وقال الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، إنه من الضرورى أن يحدد الطالب ما يريده وما يرغب فى أن يكون عليه مستقبلاً، وبناء عليه يقوم بترتيب أولوياته، وهو ما يساعده فى البحث حول الكلية المناسبة والتخصص المعين الذى يرغب فى دراسته.

وأضاف «حمزة» أن الكليات فى المرحلة الثانية عددها يكون محدوداً، على عكس المرحلة الأولى، وبالتالى لا بد على الطلاب خلال تسجيل رغباتهم التدقيق والحرص عند اختيار الكليات، إذ فى البداية يجب على الطالب معرفة الكليات المتبقية من المرحلة الأولى، واختيار الكليات التى تناسب مجموعه.

وأوضح الخبير التربوى أنه حال الحيرة بين أكثر من كلية، فعلى الطالب عمل مقارنة بين إيجابيات وسلبيات كل منها، من أجل اختيار الأفضل بينها على حسب ما يحتاجه الطالب، ووفقاً لأهدافه المستقبلية، مع الوضع فى الاعتبار مصروفات كل جامعة منها، كما عليه أن يعرف الجامعات التى تقدم منحاً للمتفوقين، مثل الجامعات الأهلية والخاصة، ما يساعد على اختيار الكلية المناسبة للطالب، قبل تسجيل الرغبات فى التنسيق.

كما أشار الخبير التربوى إلى أنه لا يجب إهمال الميول الشخصية عند اختيار الكلية، مع احترام القدرات العقلية التى تؤهل الطالب للكلية المناسبة له، مهما كان مجموعه كبيراً ويؤهله لأى كلية، لكى لا يدخل كلية لا يرغب فيها ولا تناسبه، فيفشل بها مستقبلاً، وينتهى به الأمر للتحويل منها لأخرى، ويصبح فاشلاً بدلاً من متفوق. كما شدد على ضرورة عدم كتابة أى رغبة دون التأكد منها، لافتاً إلى نقطة مهمة، هى الاهتمام بالتوزيع الإقليمى للكليات، لتقليل الاغتراب، متابعاً: «أنصح الطلاب باختيار كليات العلوم التكنولوجية التى تتمثل فى كليات الذكاء الاصطناعى والحاسب الآلى والكمبيوتر، وذلك لأنها تعد كليات المستقبل وتدخل فى مختلف المجالات العملية».

ما يهم الطالب ويحب دراسته هو المعيار الأهم لاختيار الكلية، وفقاً لما قاله الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، لافتاً إلى أنه لن ينجح شخص فى مجال هو من الأساس لا يحبه، لذا يجب وضع قائمة بالكليات التى تهم الطالب ومجموعه يؤهل لها، ويمكن أن تشمل هذه القائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلية والدولية، مع مراعاة التفكير فى أكثر من كلية وتخصص، تتسق مع الأهداف والاهتمامات الخاصة به، بغرض التمكن من ترتيب الأولويات والاختيار السليم.

وأضاف «شحاتة» أنه يجب على الطالب التركيز فى التخصص المهنى بعد التخرج فى الكلية التى قام باختيارها، مع التحلى بالشجاعة والهدوء عند اختيار الكلية، من خلال تصفية الذهن والتخلص من الخوف والارتباك لإبعاد الضغوط والآراء المشوَّشة، من أجل اختيار سليم مبنىّ على حجج ودراسة. كما أشار الخبير التربوى إلى أن الأخذ بآراء الآخرين أحياناً يكون سلاحاً ذا حدين، إما يأتى بالنفع أو الضرر، فيجب معرفة من هو الأهل للنصيحة، والاستفادة من خبراته فى مجال الدراسة، وبالأخص المتفوقين والنوابغ.

كما أوضح أن احتياجات سوق العمل أصبحت معياراً أساسياً فى الاختيار، لذا على الطالب أن يبتعد عن الكليات التى تشكل عبئاً على سوق العمل ولا يحتاج إليها، مع تذكر ومراعاة عوامل أخرى وقت اختيار الكلية وتسجيل الرغبات، مثل الموقع الجغرافى المناسب، والتخصصات الأكاديمية المتاحة، والتكلفة الإجمالية للجامعة، فالكليات الحكومية أقل تكلفة بينما ترتفع تكلفة الجامعات الخاصة، فضلاً عن مصروفات الكتب والتنقل وغيرها. وتابع «شحاتة» أنه تم عمل حملة لتوعية الطلاب من خلال المنصات الرقمية للوزارة، تستهدف تجنب الأخطاء الشائعة التى يقع بها الطلاب فى التنسيق، وترتيب الرغبات، وتم رصد الأخطاء الشائعة على مدار الأعوام السابقة وتصحيحها، والأمر نفسه تم فى اختبار القدرات.