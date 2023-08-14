إنقاذ طفل من الغرق بأحد شواطئ مرسى مطروح

نجح فريق «غواصون الخير المتطوعين» في إنقاذ طفل من الغرق على شاطئ الهنا وسط مدينة مرسى مطروح، وحالته سيئة، وتم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية له، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

إنقاذ طفل من الغرق في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام طفلا مصابا في حادث غرق، ويدعى مالك محمود عطية، 4 سنوات، من الإسكندرية، يعاني من صعوبة في التنفس وقيء، وحالته غير مستقرة، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة له بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى.

رعاية متخصصة لحالات الغرق

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجري الاهتمام بالرعاية الطبية العاجلة لحالات الإصابة باسفكسيا الغرق، وصعوبة التنفس والقيء من خلال فرق طبية مدربة تتمتع بالخبرة للتعامل مع مثل هذه الحالات اليومية خلال موسم الصيف.