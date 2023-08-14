مساعد رئيس «التجمع»: لجنة العفو الرئاسي دليل على جدية الدولة في ملف حقوق الإنسان

ثمن عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، جهود لجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن قوائم من المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، منذ إعادة تفعيل دورها في حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.

إشادة بجهود لجنة العفو الرئاسي

وأضاف «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها، والإفراج عن قوائم جديدة، يعطي مؤشرا على حرص القيادة السياسية، على أن تكون الجمهورية الجديدة يشارك بها أبناء الوطن غير المتورطين في أعمال عنف أو دماء.

وأشار إلى أن قرارات «العفو الرئاسي»، تعطي قوة دفع كبيرة لإنجاح الحوار الوطني، وخلق حالة من الثقة بين المشاركين في الحوار، فضلا عن توفير الأجواء الإيجابية لتنفيذ توصيات المشاركين.

مطالبة باستمرار وإسراع وتيرة «العفو الرئاسي»

وطالب مساعد رئيس حزب التجمع، باستمرار لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين، وإسراع وتيرة القوائم التي تضم عددا من أسماء السجناء، خاصة أن هذا الأمر يؤكد تعامل الدولة بجدية في ملف حقوق الإنسان، ويقطع ألسنة المشككين والمتربصين.

وأكد أهمية مبادرة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، حتى يستطيع المعفو عنهم العيش والانخراط في المجتمع مرة أخرى، ما يعيد لهم السلام النفسي.