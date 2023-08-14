جامعة المستقبل: جاهزون لأعمال التنسيق ببرامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، جاهزية الجامعة لأعمال التنسيق، وأن نسب زيادة المصروفات خلال العام الدراسى الجديد لا تتخطى الـ10% بكل كلية. وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن هناك عدداً من البرامج الدراسية والكليات ستتم إتاحتها أمام الطلاب، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وتهدف فى النهاية إلى تخريج كوادر متميزة من الخريجين، وتعتمد على الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والبايوتكنولوجى.

ما استعدادات الجامعة لأعمال التنسيق والعام الدراسى الجديد؟

- أنهينا كافة الاستعدادات وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والجامعة بصدد فتح باب التسجيل والقبول بمختلف الكليات عبر الموقع الإلكترونى فور إعلان الموعد الرسمى من قبَل الوزارة، ولدينا عدد من البرامج الدراسية الجديدة ستتم إتاحتها لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وتلبى متطلبات المجتمع المصرى، وتتمثل فى كليات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والبايوتكنولوجى، ومن ناحية البنية التحتية تواصل الجامعة الاستعدادات للعام الجديد من خلال عمال الصيانة الشاملة للمبانى والمنشآت والمعامل الدراسية.

وما رؤيتكم بشأن البرامج الدراسية وتطويرها؟

- مصر، ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أحدثت طفرة كبيرة من حيث تعديل وتطوير المناهج الدراسية المختلفة بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية، والعمل بمختلف القطاعات يسير وفق استراتيجية كاملة وضعتها الوزارة لطلاب الجامعات.

وماذا عن موقع الجامعة فى التصنيفات العالمية؟

- أحرزت الجامعة إنجازاً عالمياً جديداً، حيث احتلت قائمة التصنيف العالمى QS لعام 2024 وجاءت فى الترتيب 1001 وتصدّرت المركز الأول بجدارة على مستوى الجامعات المصرية الخاصة والرابع على مستوى الجامعات المصرية بشكل عام، بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم، ومنها التميز الأكاديمى والشركات الدولية فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الأجنبية، ويعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى، رئيس المجلس، على الاهتمام بالشركات الدولية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة. وأصدرت مؤسسة «تايمز» البريطانية تصنيف 2022، الذى ضم أكثر من 1400 جامعة على مستوى العالم من أصل أكثر من 31 ألف جامعة، وحصلت جامعة المستقبل على المركز 601 فى التصنيف العام، والمركز 1001 على مستوى العالم، وهى معايير الأداء العالمية التى تقيّم الجامعات وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

الأعداد المقرر قبولها فى الكليات المختلفة

الأعداد كما هى دون أى تغيير، ويتراوح عدد الطلاب من 9 لـ12 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، وبالنسبة للمصاريف الدراسية فإن نسب الزيادة لا تتخطى الـ10% عن العام الماضى، والعمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة.