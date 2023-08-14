مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد أمام طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي، أعلنت وزارة التعليم العالي، كليات التربية الشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث يتقدم الطلاب إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 250 درجة للشعبة العلمية و238 للشعبة الأدبية.

وحددت بالتنسيق مع مكتب التنسيق، كليات التربية الشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، إذ تستمر تقديمات المرحلة الثانية لمدة 5 أيام، ومن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية أمام طلاب الثانوية علمي وأدبي ما يلي:

تربية تعليم ابتدائى

- تربية «تعليم ابتدائي» الإسكندرية

- تربية «تعليم ابتدائي» الزقازيق

- تربية «تعليم ابتدائي» السويس

- تربية «تعليم ابتدائي» العريش

- تربية «تعليم ابتدائي» الفيوم

- تربية «تعليم ابتدائي» المنصورة

- تربية «تعليم ابتدائي» المنوفية

- تربية «تعليم ابتدائي» المنيا

- تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد

- تربية «تعليم ابتدائي» أسوان

- تربية «تعليم ابتدائي» أسيوط

- تربية «تعليم ابتدائي» بنات عين شمس

- تربية «تعليم ابتدائي» بنها

- تربية «تعليم ابتدائي» بني سويف

- تربية «تعليم ابتدائي» بور سعيد

- تربية «تعليم ابتدائي» جنوب الوادي

- تربية «تعليم ابتدائي» جنوب الوادي بالغردقة

- تربية «تعليم ابتدائي» حلوان

- تربية «تعليم ابتدائي» دمنهور

- تربية «تعليم ابتدائي» دمياط

- تربية «تعليم ابتدائي» سوهاج

- تربية «تعليم ابتدائي» طنطا

- تربية «تعليم ابتدائي» عين شمس

- تربية «تعليم ابتدائي» قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ

- تربية «تعليم ابتدائي» مدينة السادات

- تربية «تعليم ابتدائي» مطروح

تربية طفولة

- تربية «طفولة» الإسكندرية

- تربية «طفولة» السويس

- تربية «طفولة» العريش

- تربية «طفولة» الوادي الجديد

- تربية «طفولة» أسوان

- تربية «طفولة» جنوب الوادي

- تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة

- تربية «طفولة» حلوان رياض أطفال

- تربية «طفولة» دمنهور

- تربية «طفولة» دمياط رياض أطفال

- تربية «طفولة» سوهاج

- تربية «طفولة» طنطا

- تربية «طفولة» عين شمس القاهرة

- تربية «طفولة» قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية «طفولة» كفر الشيخ

- تربية الإسكندرية

- تربية الإسكندرية

- تربية الزقازيق

- تربية السويس

- تربية السويس رياضة

- تربية العريش

- تربية العريش رياضة

- تربية الفيوم

- تربية الفيوم رياضة

- تربية المنصورة

- تربية المنصورة رياضة

- تربية المنوفية بشبين الكوم

- تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

- تربية المنيا

- تربية المنيا رياضة

- تربية الوادي الجديد

- تربية الوادي الجديد رياضة

- تربية أسوان

- تربية أسوان رياضة

- تربية أسيوط

- تربية أسيوط رياضة

- تربية بنات عين شمس

- تربية بنات عين شمس رياضة

- تربية بنها

- تربية بنها رياضة

- تربية بني سويف

- تربية بني سويف رياضة

- تربية بور سعيد

- تربية بور سعيد رياضة

- تربية جنوب الوادي

- تربية جنوب الوادي بالغردقة

- تربية جنوب الوادي رياضة

- تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

- تربية حلوان

- تربية حلوان رياضة

- تربية دمنهور

- تربية دمنهور رياضة

- تربية دمياط

- تربية دمياط رياضة

- تربية رياضية بنات الإسكندرية

- تربية رياضية بنات الزقازيق

- تربية رياضية بنات السويس

- تربية رياضية بنات العريش

- تربية رياضية بنات الفيوم

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

- تربية رياضية بنات المنيا

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد

- تربية رياضية بنات أسوان

- تربية رياضية بنات أسيوط

- تربية رياضية بنات بنها

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية رياضية بنات بور سعيد

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

- تربية رياضية بنات دمياط

- تربية رياضية بنات سوهاج

- تربية رياضية بنات طنطا

- تربية طنطا

- تربية طنطا رياضة

- تربية عين شمس

- تربية عين شمس رياضة

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

- تربية كفر الشيخ

- تربية كفر الشيخ رياضة

- تربية مدينة السادات

- تربية مدينة السادات رياضة

- تربية مطروح

- تربية مطروح رياضة