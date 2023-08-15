صحة كفرالشيخ تُشكل لجنة لإعداد قسم العلاج الطبيعي بمنشأة التطوير بسيدي سالم

شكلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، لجنة لإعداد قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو، التابعة لإدارة سيدي سالم الصحية، بناءً على توجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

اللجنة المُشكلة

وتضم اللجنة كلاً من: الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة هبة رزق، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتور أحمد مرعي، مسئول الرعاية بإدارة سيدي سالم الصحية، نيابة عن الدكتور محمد شريف داوود، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، والدكتور أحمد علي، مدير منشأة التطوير بدمرو، بالإضافة إلي ممثل عن المشاركة المجتمعية.

وتهدف اللجنة إلى إعداد قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين في المنطقة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

تجهيز قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات

ومن المقرر أنّ يتم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات، كما سيتم توفير الكوادر الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بجهود اللجنة المُشكلة، مؤكدةً أنّ افتتاح قسم العلاج الطبيعي في منشأة التطوير بدمرو سيُساهم في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين في المنطقة.