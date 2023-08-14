طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات: «حققنا حلمنا بكليات تناسبنا»

سادت الفرحة منازل العديد من الطلاب، وعلى رأسهم أوائل الثانوية العامة، مع إعلان وزارة التعليم العالى، اليوم، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق لعام 2023، والتحاقهم بالكليات التى خططوا للالتحاق بها على مدار الأعوام الماضية.

«رضوى»: التحقت بـ«طب الفيوم»

فى محافظة الفيوم قالت رضوى أشرف سعد، الأولى على الثانوية العامة فى المحافظة، إن الرغبة الأولى لها كانت كلية طب الفيوم، وتحقق حلمها بالفعل ولم يضع مجهودها، بعدما كانت تذاكر لفترة وصلت إلى 16 ساعة يومياً قبل الامتحانات، موضحةً أنّ فرحتها بتحقيق حلمها أنستها حزنها لأنّها كانت تتوقع أن تكون بين أوائل الجمهورية، ولكن عندما علمت أنها الأولى على المحافظة فرحت ونسيت حزنها، واستقبلت أسرتها الخبر بالزغاريد.

وأضافت: «دخلت كلية الطب وحققت حلمى وحلم أسرتى، وإن شاء الله أكمّل تفوُّق طول الدراسة فى الجامعة» معبّرة عن فرحتها بتحقيق حلمها وحلم أسرتها بالالتحاق بكلية الطب، بعدما حصلت على 398.5 درجة فى الثانوية العامة، بما يعادل 97.2%، مؤكدة أنها لم تحدد حتى الآن التخصص الذى ستلتحق به.

«أمانى»: سأصبح مهندسة معمارية للمشاركة فى بناء المدن الجديدة

وقالت الطالبة أمانى سمير، من محافظة المنوفية، إنها نجحت فى الحصول على مجموع 88% فى الثانوية العامة بقسم علمى شعبة رياضيات، موضحة أنها ستدخل كلية الهندسة أو الذكاء الاصطناعى، لأنهما هما الأفضل على مستوى الكليات وعلى مستوى فرص العمل بعد التخرج، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تصبح مهندسة معمارية لتشارك فى بناء المدن الجديدة.

«أسماء»: سأدرس طب الأسنان

وأكدت الطالبة أسماء سعيد، الحاصلة على 92%، أن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات جاءت مُرضية لها بالتحاقها بكلية طب الأسنان، حيث كانت ترغب فى الالتحاق بها وكتبتها فى الرغبات، مضيفة أنها التحقت بالكلية التى طالما حلمت بالالتحاق بها، ما هوّن عليها كثيراً من المتاعب والمشقة التى عانت منها طوال سنوات الثانوية العامة وأدخل الفرحة على أسرتها، حيث استطاعت - رغم العقبات والمشكلات التى شهدتها الامتحانات هذا العام - الوصول لكلية طب الأسنان التى كانت تحلم وتخطط للالتحاق بها.

ونصحت أسماء الطلاب المقبلين على الثانوية العامة بضرورة الجد والاجتهاد من أول يوم دراسى وتنظيم الوقت للحصول على المجموع الذى يؤهلهم للالتحاق بالكليات التى يتمنونها.

«أحمد»: ربنا أكرمنى بكلية الألسن

وفى الإسماعيلية قال الطالب أحمد إبراهيم إن نتائج التنسيق هذا العام مُرضية بشكل كبير، مشيراً إلى أن العام الحالى شهد نتئاج أفضل من العام الماضى، وهو ما توقعه الطلاب بارتفاع التنسيق نسبياً عن العام الماضى.

وتابع: «كنت فى الشعبة الأدبية، وكنت أود الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد لكنى عدّلت رغباتى والحمد لله ربنا أكرمنى بكلية الألسن جامعة قناة السويس، وأتمنى من الله أن يوفقنى بها».

وفى المنيا عبّر طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، وقالوا إنها تتناسب مع المجاميع التى حصلوا عليها، وقال الطالب يوسف أشرف إنه كان يرغب فى الالتحاق بكلية طب أسنان المنيا، وهو ما تحقق بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وأضافت الطالبة حبيية أحمد أن جميع كليات المرحلة الأولى يتخوف منها الطلاب الذين حصلوا على مجموع مرتفع لأن التنسيق قد يخذل بعض الطامحين إلى الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان، لكن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى هذا العام جاءت جيدة ومبشرة، وأدخلت الفرحة على جميع طلاب الثانوية العامة فى محافظة المنيا.

وفى كفر الشيخ أعرب محمد خالد، أحد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، عن سعادته بظهور تنسيق المرحلة الأولى 2023، مؤكداً أنّه حصل على 92% «علمى علوم»، وسيلتحق بكلية الطب لتحقيق حلمه وحلم والديه، ليكون طبيباً يخدم المجتمع.

وقالت مروة حلمى، إحدى الطالبات الناجحات فى الثانوية العامة بكفر الشيخ، إنّها ستلتحق بكلية الهندسة عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وستحقق حلمها بأن تكون مهندسة معمارية.

«نسمة»: أتمنى أن أكون سفيرة أو وزيرة

وفى الغربية قالت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار، الحاصلة على المركز الثالث فى الشهادة الثانوية العامة، شعبة الأدبى، إنها حققت حلمها وتطمح إلى أن تكون سفيرة، أو وزيرة، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الشهادة الإعدادية.

وفى المنصورة عبّر فارس محمود عن سعادته بعد حصوله على مجموع كلية الهندسة 85.7%، وتمكّن من الالتحاق بكلية الهندسة بعد إعلان وزارة التعليم العالى نتيجة الحد الأدنى للقبول فى تنسيق كلية الهندسة.

وأشارت الطالبة رنا محمد إلى أنها شعرت بالسعادة بعد حصولها على مجموع كلية الإعلام بعد ظهور الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة، إذ حصلت على 83.6% ما يمكّنها من الالتحاق بكلية الإعلام بعد تحديد الحد الأدنى لها وهو 83%.

وأوضحت منة زكى أنها شعرت بالسعادة والفرحة بعد حصولها على مجموع كلية طب الأسنان بعد أن حصلت على 90.5%، ما يؤهلها لكلية طب الأسنان، لكنها تنتظر معرفة الأوراق المطلوبة.

وقال على الخطيب، الطالب بشعبة «علمى علوم»، إنه شعر بالسعادة والفرحة بعد قبوله فى كلية الصيدلة بعد أن حصل على مجموع 90%، ما يؤهله لكلية الصيدلة.

وفى سوهاج عبّر طلاب الثانوية العامة بالمحافظة عن سعادتهم لانخفاض الحد الأدنى عن العام الماضى، وقالت سمية فتحى، والدة طالبة بالقسم «علمى علوم» إنها كانت متخوفة من ألا تجد ابنتها فرصة بالكليات الطبية رغم حصولها على ٩٠٪، ولكن انخفاض التنسيق جعل أمامها العديد من الاختيارات.

وأبدت منى على، طالبة بالثانوية العامة 2023، سعادتها بنزول كلية الطب البيطرى للمرحلة الثانية، ما أعطاها الأمل للالتحاق بها، حيث حصلت على 88٪ بالقسم العلمى علوم، ما يحقق حلمها وقالت: «التنسيق نصفنا الحمد لله».