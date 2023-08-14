عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات، يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة المنوفية، لتجهيز الأوراق المطلوبة لتقديمها في إدارة المدن الجامعية فور الإعلان عن بدء التقديم بعد بداية العام الدراسي الجديد.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة المنوفية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة المنوفية، في إطار خدماتها لقرائها فيما يخص تنسيق الكليات والمدن الجامعية، وجاءت الأوراق المطلوبة كما يلي:

1- بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية

2- ‏اعتماد قيد الطلاب

3- ‏إقرار الضامن

4- ‏تعهد الطالب وولي الأمر.

5- ‏كشف طبي شامل.

6- صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين.

7- أصل وصورة البطاقة الشخصية للطالب.

8- أصل وصورة البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

9- 4 صور شخصية حديثة للطالب خلفية بيضاء.

10- صور شهادة الثانوية العامة وصورة الميلاد للطالب.

خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة المنوفية 2023

وعقب ظهور نتيجة قبول الطالب يتوجه إلى مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين، وطلب مظروف الالتحاق، ووضع تلك النماذج في المظروف والأختام واضحة عليها، وتقديم المظروف إلى الموظف المختص بالمدن الجامعية.