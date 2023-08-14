نتيجة تنسيق كلية الهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 2023.. تضم 7 أقسام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية 2023 لطلاب القسم العلمي شعبة رياضة، وباقي كليات المرحلة الأولى للقسمين الأدبي والعلمي، في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية 2023

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية 2023، التي جاءت بواقع 355 درجة، بينما كانت نتيجة التنسيق في الكلية العام الماضي 2022، بواقع 340 درجة بنسبة مئوية 82%، وفي عام 2021 كان الحد الأدنى للقبول 387 درجة.

أقسام كلية الهندسة جامعة المنوفية 2023

وتضم كلية الهندسة جامعة المنوفية 2023، عددًا من الاقسام وهي، الهندسة الكهربية، والقوى الميكانيكية، وهندسة الإنتاج والتصميم، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، العلوم الأساسية، الهندسة الكهربية والحاسبات»، ويتم تحديد الأقسام، للطلاب بعد السنة الأولى، وتبلغ مصاريف الكلية 1200 جنيه لكل طالب في العام الدراسي.

وحددت كلية الهندسة جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، التي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد

من الإدارة الطبية بالجامعة.