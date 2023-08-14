أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات على مستوى الجمهورية، للطلاب في القسمين الأدبي والعلمي، بشعبتيهما (علوم ورياضة)، ومن بين ذلك نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية 2023، التي تشغل قطاع كبير من طلاب علمي رياضة.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية 2023

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية 2023، إحدي كليات القمة في التنسيق، التي جاء الأدنى للقبول فيها بواقع 362 درجة، بينما كان التنسيق في العام الماضي بواقع 354 درجة، ويمكن للطالب معرفة نتيجة التنسيق الخاصة به من على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق الكليات في المرحلة الأولى 2023

وأكد وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر إعلان تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023 لكليات القمة في القسمين العلمي والأدبي، التي شملت كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات والإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية والآثار.

وحددت كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2023، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وجاءت كالتالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- دفع المصاريف اللازمة.

6- اجتياز اختبار القدرات.

7- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

8- تقديم الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.