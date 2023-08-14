بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي في الكيلو 100 أمام قرية الجفيرة باتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، مصابي حادث طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهم حمدي مطير رحومة، 34 سنة، من غزالة، مصاب بجرح بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حمدي مطير، 6 سنوات، من غزالة، مصاب بجرح بالساعد الأيمن واليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومروان حمدي مطير، 4 سنوات، من غزالة، مصاب بجرح بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحنان رمضان سعيد، 23 سنة، من غزالة، مصابة بكدمات متفرقة في الجسم وسحجات، ونورهان حمدي مطير، 5 سنوات، من غزالة، تعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.