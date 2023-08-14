عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التوصيات بالتوافق وحالة رضا عام بين المشاركين

قالت الدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهم مكاسب الحوار الوطني الحالة التي ظهر بها من الزخم والتفاعل بين المشاركين من كل الفئات، فضلا عن وجود الرأي والرأي الآخر، من أجل الارتقاء بمصلحة الوطن.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني شهد وجود العديد من الرؤى والطروحات في العديد من القضايا، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الأسرة، الطلاق، الزواج، النظام الانتخابي، وهذا من ضمن أهداف الحوار الوطني: «الحوار حقق فكرة المساحات المشتركة، ينعقد في جلسات متخصصة في الوقت الحالي، من أجل صياغة التوصيات المقرر رفعها إلى رئيس الجمهورية، مع الآخد في الاعتبار كل آراء المشاركين»

وحول سؤالها عن موعد الانتهاء من إرسال توصيات الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، أوضحت أنه يتم العمل في الوقت الحالي على الانتهاء من توصيات الحوار الوطني في أسرع وقت.