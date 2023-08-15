جامعة الوادي الجديد تعلن بدء استقبال طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني داخل جامعة الوادي الجديد، أمس الإثنين، عن بدء استقبال طلاب المرحلة الثانية، اليوم الثلاثاء، لبدء كتابة رغباتهم.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إنه عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، يستعد مكتب التنسيق داخل الجامعة، لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بجامعة الوادي الجديد

وأوضح، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة استعدت لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023- 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه قد تم تجهيز معمل حاسب آلي على أعلى مستوى بمقر المبنى الإداري للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، لتقديم خدمة متميزة مجانية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وتم تنفيذ ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات، وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة، كما أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، طبقا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي، وذلك بحد أدنى 250 درجة للشعب العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية.

خطوات التسجيل لتنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023

وأوضح أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، هي:

- الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني من هنــــــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي .

ويبدأ معمل التنسيق الإلكتروني بالجامعة العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام التنسيق.