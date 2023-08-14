أماكن شاغرة لتخصصات التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023

مع انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 أمام طلاب الثانوية العامة، أكدت وزارة التعليم العالي على وجود عدد من الأماكن الشاغرة بكليات التمريض والمعاهد بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرة إلى أنها متاحة في تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للشعبة العلمية.

أماكن تمريض شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية

ومن الأماكن الشاغرة في التمريض على مستوى الجمهورية ما يلي:

- تمريض الإسكندرية

- تمريض الزقازيق

- تمريض الفيوم

- تمريض القاهرة

- تمريض المنصورة

- تمريض المنوفية بشبين الكوم

- تمريض المنيا

- تمريض أسوان

- تمريض أسيوط

- تمريض بنها

- تمريض بني سويف

- تمريض بور سعيد

- تمريض جنوب الوادي

- تمريض حلوان

- تمريض دمنهور

- تمريض دمياط

- تمريض سوهاج

- تمريض طنطا

- تمريض عين شمس

- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

- تمريض كفر الشيخ

- تمريض مطروح

أماكن شاغرة لتخصص فني تمريض

- فني تمريض الإسكندرية

-فني تمريض الزقازيق

-فني تمريض الزقازيق بفاقوس

-فني تمريض الفيوم

-فني تمريض القاهرة

-فني تمريض المنصورة

-فني تمريض المنوفية بشبين الكوم

-فني تمريض المنيا

-فني تمريض أسوان

-فني تمريض أسيوط

-فني تمريض أورام القاهرة

-فني تمريض بنها

-فني تمريض بني سويف

-فني تمريض جنوب الوادي

-فني تمريض حلوان

-فني تمريض سوهاج

-فني تمريض طنطا

-فني تمريض عين شمس

-فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

-فني تمريض كفر الشيخ

-فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

-فني صحي جنوب الوادي

-فني صحي جنوب الوادي رياضة

-فني تمريض السويس.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن تنسيق الكليات الخاصة لعام 2023-2024، مشيرة إلى أن التقديم إلكتروني، ويبدأ من غد الثلاثاء للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023.