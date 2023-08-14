نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة السويس.. تعرف على الأقسام والدرجات العلمية

تضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الكليات، الحد الأدنى للقبول بالكليات بالمرحلة الأولى، للحاصلين على الثانوية العامة 2023، وجاءت نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة السويس، ضمن هذه النتائج..

وتنشر «الوطن» نتيجة التنسيق لكلية الآداب جامعة السويس بالإضافة إلى تفاصيل الأقسام بالكليات المختلفة، والدرجات العلمية التي تمنحها الكليات للخريجين

وبحسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن تنسيق القبول بكلية الآداب جامعة السويس حده الأدنى 298.5 درجة فيما أعلى..

«الوطن» تتناول خلال السطور التالية، أقسام كلية الآداب ومميزات الالتحاق بها والدرجات العلمية التي تمنحها للدارسين وكذلك مجالات العمل للحاصلين على المؤهلات العلمية من الكلية بحسب الموقع الرسمي لجامعة السويس.

مميزات الالتحاق بكلية الآداب جامعة السويس

وفقاً للموقع الرسمي لكلية الآداب جامعة السويس فإنها تسعى لتمييز الخريج لديها بالطرق الآتية:

1- إعداد الطلاب علميًا وعمليًا في مجالات التخصص بالكلية، ليكونوا مواطنين مسؤولين عن تنمية المجتمع وتطوره.

2-الالتزام بالتميز في التعليم، بتقديم المقررات ذات جودة عالية، تتفق مع التطور العالمي في مجالات التخصص بالكلية والتدريب العملي المناسب.

3-ترسيخ التفاعل بين الطلاب والكلية والمجتمع، من خلال منحهم الوقت الأكاديمي الملائم، والتوجيه العملي والعلمي المستمر

4-تطبيق النظم الحديثة في إدارة الكلية بمستوياتها الرأسية والأفقية.

5-تطوير الخدمات والأنشطة الطلابية

أقسام كلية الآداب جامعة السويس

بحسب المركز الإعلامي لجامعة السويس، من خلال بيانه على الموقع الرسمي للجامعة، فإن كلية الآداب جامعة السويس بها 9 أقسام منها اللغة الصينية..

الدرجات العلمية التي تمنحها كلية الآداب جامعة السويس

وفقاً للموقع الرسمي لجامعة السويس، فإن كلية الآداب بجامعة السويس تمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

مجالات العمل المتاحة لخريجي كلية الآداب جامعة السويس

وبحسب الموقع الرسمي لكلية الآداب بجامعة السويس، ومن خلال البيان التعريفي بالكلية، فبعض مجالات العمل للخريجين من كلية الآداب جامعة السويس، يتاح الفرص لخريجي كلية الآداب بأقسامها المختلفة أن يعمل، في مجال العمل بالتدريس وخدمة المجتمع، والمجالات الإعلامية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الآداب بعد ظهور التنسيق

وفقاً للموقع الرسمي لجامعة السويس فإن الأوراق المطلوبة للتقديم هي

وقد أعلنت الكلية عن الأوراق المطلوبة من الطلبة للتقديم للكلية وهي

-خطاب الترشيح المطبوعة من على موقع التنسيق الإلكتروني.

- أصل شهادة الثانوية وليس مستخرج بالدرجات و 3 صور منها.

- أصل شـهادة الميلاد حديثة و3 صور منها.

- 8 صور شخصية.

- 3 صور بطاقة شخصية للطالب.

- 3 صور من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.