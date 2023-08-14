«تعليم القاهرة»: غلق باب التقديم لطلبات التحويلات الإلكترونية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه سيتم غلق باب التقديم لطلبات التحويلات الإلكترونية بين المدارس، اعتبارا من الغد في الساعة الثانية عشرة ليلا، والذي بدأ في أول يوليو الماضي على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة.

التحويلات بين المدارس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ نتائج التنسيق للتحويلات تتم على مرحلتين الأولى في شهر أغسطس، والثانية في شهر سبتمبر، وعلى ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع، مشيرا إلى أنّ التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة، وعلى ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

الأوراق المطلوبة

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، الأوراق المطلوبة للتحويلات لجميع المراحل التعليمية، كما يلي.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج في KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.