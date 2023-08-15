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رئيس دائرة الإرهاب السابق: الإخوان هم من أطلقوا مصطلح «الاختفاء القسري»

كتب:

محمد أيمن سالم
12:05 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
المستشار معتز خفاجي

المستشار معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي من أطلق مصطلح «الاختفاء القسري»، موضحًا: «لا يوجد مواطن يتم إلقاء القبض عليه دون أسباب، وأي متهم يمس الأمن القومي للبلد تُحال قضيته لنيابة أمن الدولة، أما الجنايات الأخرى فإنها تُحال إلى النيابات الأخرى».

التفاصيل الأخيرة في حياة مرسي

إلى ذلك، كشف خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، عن التفاصيل الأخيرة في حياة المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أنه كان يُحاكم أمام المستشار محمد شيرين وكان في القفص، ولم يكن المستشار يترك أي ثغرة وواجهه بالأدلة، فأنكر مرسي.

رئيس دائرة الإرهاب

وتابع رئيس دائرة الإرهاب السابق: «المستشار محمد شيرين واجه مرسي بصوته في الهواتف والمحادثات مع حماس، وذلك في قضية التخابر، ولم يكن مرسي يتوقع هذا الأمر فأصيب بأزمة قلبية ومات».

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