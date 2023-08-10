مختار نوح لـ«الشاهد»: طلال الأنصاري اعترف لي بأن الإخوان كانت جزءا من أحداث الكلية الفنية العسكرية

قال مختار نوح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ طلال الأنصاري أحد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي نفذ عملية الكلية الفنية العسكرية اعترف له بأن جماعة الإخوان الإرهابية شاركت في العملية، موضحًا: "كنت أحسب أن الإخوان لا دخل لهم فيما حدث، ولكن طلال الأنصاري أمدني بالوثائق وحكى لي التفاصيل، وقال لي إن الهضيبي قال لصالح سرية اتكلوا على الله إن وفقكم الله فنحن معكم وإن لم تنجحوا فإننا لا نعرفكم".

صالح سرية المسؤول عن تنفيذ العملية كان سيتراجع

وأضاف "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "صالح سرية المسؤول عن تنفيذ العملية كان يريد أن يتراجع عن العملية، لكنه خاف يطلع عيل قدام الإرهابيين، وفشلت العملية، وكانت النهاية أن صالح سرية اعترف على نفسه فقط وأحب أن يموت بطلا".

صالح سرية لم يعترف على سيد سابق ومحمد الغزالي والهضيبي

وتابع: "صالح سرية لم يعترف على سيد سابق ومحمد الغزالي والهضيبي، فقد أخبرني طلال الأنصاري أنه كان على علاقة بهم، كما أنه كان مقيما عند زينب الغزالي مع زوجته وأسرته حتى يحصل على شقة جديدة".