المستشار معتز خفاجي: الإخوان حاولوا تفكيك الدولة و«30 يونيو» أطاحت بخططهم

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن أحداث العنف من جانب جماعة الإخوان الإرهابية في السنوات الماضية كانت فتنة تريد من خلالها تفكيك الدولة، مشددًا على أن ثورة 30 يونيو أطاحت بالمخططات التي كانت تستهدف تفتيت الدولة المصرية، وهو ما جعل الجماعة تنفذ أعمال عنف.

مكونات الدولة المصرية

وأضاف خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تتميز بالترابط، ما بين المسيحيين والمسلمين وكل مكونات الدولة المصرية، ولكن من خلال مخطط مخابراتي أدارته دول مختلفة، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، تفكيك بعض الدول ونجحت في ذلك، حيث فككت اليمن وسوريا وليبيا والعراق وأصبحت دولا داخل الدولة.

محكمة أمن الدولة

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا: «هذا التخطيط يرجع إلى سنوات طويلة وليس قريبا، وكان مخططا لمصر أن تقسم إلى دويلات، وكانت أحداث العنف التي انتهجتها جماعة الإخوان الإرهابية من أدوات تنفيذ هذا المخطط».