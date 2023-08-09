محافظ قنا يشدد على مراعاة معايير الجودة في أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على مراعاة معايير الجودة في أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مسئولي قطاعات المرافق بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية بمجمع الأمل السكني بمركز نجع حمادي.

أعمال البنية التحتية

واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع إعداد الشركة الحديثة للغاز الدراسات والمقايسات اللازمة، للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للغاز الطبيعي بمجمع الأمل السكني، كما ناقش معدلات تنفيذ شبكة الصرف الصحي بموجب البروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكني.

أوضح أنه جرى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 70 كيلو مترا بأقطار مختلفة من 250 إلى 1500 ميللي، وجار استكمال تنفيذ الشبكة في فترة أقل من 18 شهرا بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه.

وبحسب البيان الصحفي، جار تنفيذ شبكة صرف صحي أخرى بطول 37 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، والانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهرا بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.