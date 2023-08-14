أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض بـ72 جنيها وتوقعات بانخفاض جديد قريبا

استقرت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التداولات ببورصة الدواجن والأسواق، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 68 و72 جنيهًا للكيلو، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين، في الأسواق وبورصة الدواجن، استقرار واضحًا.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 95 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 100 و101 جنيه في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110 و115 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن شهدت انخفاضا طفيفا منذ بداية الأسبوع، كما ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة في السوق، خاصة أنّ السوق يشهد استقرارا ملحوظا بسبب التوازن بين العرض والطلب.