معتز خفاجي: مقربون من النائب العام هشام بركات حذروه من الإخوان قبل استشهاده

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه صُدم عند تلقيه خبر استشهاد النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، موضحًا: «كنت على صلة به، وكان خفيف الظل ومرحا وابن بلد».

مقربون من النائب العام حذروه قبل واقعة الاغتيال

وأضاف خفاجي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المقربين من النائب العام السابق، هشام بركات، كانوا يتوقعون أن تستهدفه جماعة الإخوان الإرهابية، لذلك حذروه أن يستخدم خط سيره المعتاد، لكن رده كان «الحارس هو الله».

استشهاد قضاة شمال سيناء

إلى ذلك، قال رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن حادث استشهاد قضاة في محافظة شمال سيناء كان بشعا، وأحد الضحايا كان شقيق وزير العدل عمر مروان: «غضبت كثيرا بسبب قتلهم، فقد كانوا شبابا، فلماذا تقتلهم الجماعة؟ كانوا قضاة لا يحكمون إلا بالورق، وبالتالي لا ذنب له، ما فعله الإرهابيون كان بشعا".