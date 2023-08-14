بحضور الكبار.. مهرجان القاهرة للدراما في قلب «العلمين»

فى قلب مدينة العلمين الساحرة، عُقد المؤتمر الصحفى للنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذى يقام هذا العام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بحضور مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وعدد كبير من وسائل الإعلام المصرية والعالمية، بجانب عدد من نجوم الفن المصرى، وذلك تحت رعاية وتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يحيى الفخرانى: استحدثنا جائزة بتصويت الجمهور

شهد المؤتمر الصحفى حضور الفنان الدكتور يحيى الفخرانى، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وجورج مترى، الرئيس التنفيذى لشركة Counsel Masters، وجمال صلاح، نائب رئيس شركة POD.

تقام النسخة الثانية من المهرجان المندمجة مع جوائز STARSCRAPERS، هذا العام، تحت شعار «60 سنة دراما»، وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على بدء عرض أول عمل درامى على الشاشة الصغيرة، ويأتى المهرجان هذا العام بمفاجآت عدة مختلفة عن الدورة السابقة التى أقيمت العام الماضى، حيث كشف الفنان يحيى الفخرانى أن المهرجان سيشهد هذا العام استحداث جائزة الجمهور، التى سيتم اختيارها من جانب الجمهور من خلال طرح استفتاء لاختيار أفضل الأعمال، بجانب جائزة لجنة التحكيم التى أطلقها المهرجان العام الماضى.

وعن رأيه فى مدينة العلمين، قال: «شخصياً أنا متفاجئ بالعلمين، والاختيار هايل أن تقام الدورة الثانية للمهرجان هنا، فنحن لدينا أماكن كثيرة، وأتمنى أن يكون المهرجان كل سنة فى مكان مختلف».

أشرف زكى: «المتحدة» وفرت كل الدعم

وأوضح الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن المهرجان ستشهد دورته الاستثنائية هذا العام تكريم عدد من الرموز الفنية، ممن أثروا الدراما المصرية على مدار 60 عاماً، لافتاً إلى أن مبدعى مصر من المؤلفين والمخرجين والممثلين هم من جعلوا مصر «هوليوود الشرق».

وأشاد «زكى» بإقامة هذه النسخة الاستثنائية من المهرجان فى مدينة العلمين الجديدة، قائلاً إنها مكان فوق الخيال، حيث تشهد مصر نقلة جديدة فى هذه المدينة الرائعة، بسحرها وجمالها، والحشد والإقبال الجماهيرى على هذه المدينة الساحرة، فنحن نفخر بوجود هذا الصرح الكبير فى بلدنا.

وقدم الفنان أشرف زكى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها المهم فى إقامة مهرجان القاهرة للدراما: «عندما جاءت لنا فكرة المهرجان عرضتها على الدكتور يحيى الفخرانى، الذى لم يتردد لحظة فى قبول رئاسة المهرجان، ووجدت دعماً كبيراً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة، وجمال صلاح، نائب رئيس شركة Pod، الذين رحبوا بالفكرة، والحقيقة أننا كنا فى أشد الحاجة لتنظيم هذا المهرجان الذى ولد كبيراً، فكل الشكر لمن أسهم فى خروجه بهذا الشكل».

إلهام شاهين: الدراما ساهمت فى وصول اللهجة المصرية إلى العالم

وقالت الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، إن عمل دورة استثنائية لمرور 60 عاماً على عرض أول عمل درامى سيمثل حالة فريدة فى تاريخ المهرجان، قائلة إن الفن والدراما المصرية ساهما فى وصول اللهجة المصرية إلى العالم، إذ لا نحتفل فقط بالأعمال التى عُرضت هذا العام، ولكن كل الأعمال التى عُرضت على مدار 60 عاماً.

وأشارت إلى أن هناك اقتراحاً لعمل جائزة للأعمال التى تسهم فى الترويج السياحى خلال السنوات المقبلة، إذ إن مصر تمتلك مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وتراثية ليس لها مثيل.

وقال جمال صلاح، نائب رئيس شركة pod، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت مهرجان العلمين الجديدة على أكمل وجه، وأوضح «صلاح» فى كلمته خلال المؤتمر: «الشركة المتحدة لم تقم فقط بتقديم أعمال رائعة لصالح مهرجان القاهرة للدراما، ولكنها أبهرتنا خلال تنظيمها لمهرجان العلمين الجديدة، فكل الشكر لهم على ما يبذلونه من أجل إعلاء دور مصر الفنى والثقافى».

وأشار نائب رئيس شركة pod إلى أن حفل الدورة الثانية من مهرجان الدراما سيكون مليئاً بالمفاجآت، قائلاً: «هناك مفاجآت عديدة فى الحفل الذى سيقام فى العلمين 24 أغسطس المقبل، وهناك جوائز تكريم تليق برموز الفن المصرى».

وقال جورج مترى، الرئيس التنفيذى لشركة Counsel Masters، عن الحفل والتحضيرات: «نتشرف بجميع القامات التى حضرت المؤتمر الصحفى، ونحن موجودون كشركة فى مدينة العلمين منذ الإنشاء، وكان هدفنا من البداية هو أن المدن الجديدة تقدم فناً ورياضة وموضة لجميع ضيوفها وزوارها».

وأضاف «مترى»: «القوة الناعمة بتوصل لجميع بقاع العالم، فكان الفكر فى الشركة المتحدة أن نستضيف المهرجان لأننا رأينا أن الدراما والتليفزيون موجودان فى كل بيت مصرى، ولذلك سيكون حدث يوم 24 أغسطس استثنائياً فى تاريخ المهرجان».

أطلق مهرجان العلمين جائزة بعنوان «STARSCRAPERS»، تقام سنوياً ضمن فعاليات المهرجان الذى يقام فى مدينة العلمين الجديدة، وتمنح تلك الجائزة من أجل الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين، كل فى مجاله، بهدف دعم صناعة الدراما المصرية لكل من ترك بصمة قوية فى تلك الصناعة، ومثل مصر فى المحافل الدولية، وأسهم فى تشكيل الوعى فى الوطن العربى.

ما هى جوائز «STARSCRAPERS»؟

وقررت إدارة جائزة STARSCRAPERS فى دورتها الأولى استضافة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام ليندمجا معاً فى تقديم الجوائز من مدينة العلمين الجديدة، على أن ينفصلا العام المقبل لتمنح جائزة «STARSCRAPERS» خلال فعاليات مهرجان العلمين، ويقام مهرجان القاهرة للدراما فى العاصمة.