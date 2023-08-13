مسلم: «العالم علمين» ينافس المهرجانات العالمية.. وتجارب شخصية وراء تقديمي أغنيات حزينة

نجح المطرب مسلم فى تقديم حفل قوى بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 وسط حضور جماهيرى كبير، حيث قدّم العديد من أغنياته الدرامية المميزة التى شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وقال «مسلم»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بنجاح حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسعادته تضاعفت بسبب التنظيم الجيد الذى تخطى تنظيم الحفلات التى تقام بالخارج، لذلك فهو يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه التجهيزات الكبيرة، وعلى إتاحتهم الفرصة له للمشاركة بالمهرجان فى دورته الأولى، بحسب قوله.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة مدينة رائعة، وستجذب العديد من السياح خلال الفترة القادمة، لأنها تتميز بأجواء جيدة من بحر ومناطق طبيعية خلابة، بالإضافة إلى وجود جميع سُبل الرفاهية بها، موضحاً: «العلمين تستقطب فئة كبيرة من مصر وخارجها».

أواجه صعوبات بسبب تشابه اسمى مع اسم أحد مطربى المهرجانات

وعن سبب تفاقم نبرة الحزن فى أغانيه قال «مسلم»: «السبب هو تجارب فى حياتى الشخصية، فمثلاً أغنية «اتنسيت» كانت عن تجربة شخصية مررت بها»، حيث عشت علاقة ارتباط فاشلة عام 2014، وبسبب هذا حققت الأغنية نجاحاً كبيراً لأننى قدمتها من قلبى، وبالمناسبة كلمات وألحان الأغنية موجودة منذ عام 2014، لكنها لم تخرج إلى النور إلا فى الوقت المناسب، وأوضح أنه تفاجأ بالنجاح وردود فعل الجمهور، وأن أرقام المشاهدة دفعته لعمل الأفضل.

وعن تشابه اسمه مع مطرب المهرجانات الذى يحمل نفس اسمه، قال «مسلم»: «الموضوع صعب جداً، لأنى ما ينفعش أغيّر اسمى، لأن ده اسمى فى البطاقة مش اسم شهرة، وفى نفس الوقت الموضوع أحياناً بيعمل أزمات فى النقابة، لما أروح أخلص ورق بيقولولى انت موقوف لحد ما تطلّع الكارنيه، وأثبت إنى شخص تانى، وإنى عضو نقابة من 2017، بس الناس بدأت تفرّق الفترة الأخيرة».