ليلة ساحرة كاملة العدد في «العالم علمين».. ورضا البحراوي: «إحنا في حتة تانية»

ليلة ساحرة عاشها جمهور وضيوف مدينة العلمين الجديدة مع الليلة الثانية من ليالى الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة الذى يقام فى إحدى أجمل بقاع مصر السياحية وهى مدينة العلمين الجديدة، التى شهدت حفل الفنان الشعبى رضا البحراوى، وفريق «مسار إجبارى»، والفنان مسلم على مسرح «العلمين أرينا» الذى ملأ الجمهور جنباته كاملاً حتى الساعات الأولى من الصباح.

افتتح الفنان مسلم فعاليات الحفل على نغمات أغنيته الشهيرة «اتنسيت» التى لاقت تفاعلاً كبيراً من كافة الحاضرين، الذين طالبوه بغنائها أكثر من مرة، وأعقب الأغنية بتقديم كلمة شكر لجمهوره ولكافة القائمين على تنظيم الحفل. أكمل «مسلم» وصلته الغنائية بتقديم عدة أغنيات من أشهر أغنياته، منها «هنتقابل، وبسأل نفسى ألف سؤال، ومحبتنيش، ومش ندمان، ومين كان سبب، وكل اللى فى قلبى»، وقدّم مسلم لأول مرة أغنيته الجديدة «لو بس نرجع» وطلب من الجمهور غناءها رفقته.

«مسلم»: تحيا مصر

اختتم «مسلم» فقرته الغنائية بإعادة غناء أغنية «اتنسيت» مرة أخرى، وقبل نزوله من على المسرح شكر جمهوره ووعدهم بإقامة حفلات غنائية كبرى خلال الفترة القادمة، مردداً جملة «تحيا مصر».

«مسار إجباري»: ضيوف العلمين أجمل جمهور في الكون

وصعد فريق «مسار إجبارى» المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «نص الحاجات» التى لاقت تصفيقاً حاراً من الجمهور، وأعقبها بكلمة قال فيها: «الناس اللى ورا سامعين الصوت كويس ولا لا، ومبسوطين إنكم معانا، ومبسوطين إن إحنا معاكم النهارده».

أكمل الفريق وصلته الغنائية بتقديم أغنية «افتكرت»، و«مطلوب حبيب»، و«أوقات» التى قال عنها قائد الفريق هانى الدقاق: «بتفكّرنى بأيام العجمى»، وطلب الدقاق من جمهور حفله التفاعل معه على أغنية «أنا هويت» التى قدمها من تراث الموسيقار سيد درويش، وأعقبها بتقديم أغنية «شيزوفرينيا»، واختتمت فرقة مسار إجبارى الحفل بتقديم جزء من الليلة الكبيرة للموسيقار سيد مكاوى التى تفاعل معها الجمهور بقوة.

قبل صعود الفنان الشعبى رضا البحراوى للمسرح، كانت جنبات المسرح قد امتلأت عن آخرها وسط هتافات من الجمهور الحاضر، وظهر «البحراوى» لجمهوره على ميدلى من الأغنيات الشعبية القديمة، من بينها أغنية للفنان الشعبى الراحل حسن الأسمر.

وقدّم «البحراوى»، خلال حفله، عدداً من أهم وأبرز أغنياته التى تحتوى على جمل وحكم شعبية، منها أغنية «جت ع البايظ» التى اشتهرت بجملة «اللى حكالك عنى وانت صدقته جه حكالى عنك بس أنا هزأته»، ثم قدم أغنية «صاحبك ده من بختك»، التى اشتهرت بحكمة «الرزق مش قرشين الجدعنة رزقين .. ياما عملنا فلوس والآخرة راحت فين».

وأشعل «البحراوى» أجواء الحفل بتقديم ميدلى لأغنيات الفنان السورى جورج وسوف، من بينها «يحسدونى، وقلبى العاشق، ودول مش حبايب»، وأكملها بتقديم أغنية «معنديش ثقة فى حد»، و«ناس منى ومن دمى» التى تفاعل معها الجمهور.

يُذكر أن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة سينطلق يوم الخميس المقبل بإقامة حفل غنائى للفنان الشاب محمد محسن ويعقبه الفنان الكبير حكيم، أما يوم الجمعة فتقدم الفنانة الكبيرة أنغام حفلاً غنائياً كبيراً فى «العلمين أرينا»، على أن تُختتم فعاليات الحفل بتقديم حلقة لبرنامج «معكم منى الشاذلى» مع الموسيقار المغربى أمين بودشار.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط، شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضى، عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.