نهى فكري تختتم فعاليات الأسبوع الخامس من «العالم علمين»

اختتمت الفنانة نهى فكرى أحداث الأسبوع الخامس من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام بمدينة العلمين الجديدة بعد أن أحيت حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح الشارع وسط حضور عدد كبير من ضيوف وجمهور المدينة السياحية.

صعدت نهى للحفل على نغمات أغنية الفنانة ماجدة الرومى الشهيرة «العالم إلنا»، والتى أتبعتها بتقديم عدد من الأغنيات الشهيرة القديمة، منها أهواك لعبدالحليم حافظ، وزورونى كل سنة مرة لفنان الشعب سيد درويش، وأنا لحبيبى لفيروز، ويا حبيبى تعالى الحقنى للفنانة الراحلة أسمهان، كما قدمت عدداً كبيراً من الأغنيات الأجنبية منها «سواى».

وقالت نهى فكرى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة بمشاركتها فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، مشيرة إلى أن الجمهور يحتاج لوجود حفلات بها موسيقى جيدة وأجواء رائعة ليفرح، وتتمنى أن تكون قد استطاعت أن تسعد الجمهور الذى حضر حفلها.

وأضافت أنها تنتمى لعائلة موسيقية، إذ يعمل شقيقها «مهندس صوت»، فضلاً عن عمل شقيقتها بالغناء، لافتة إلى أنها تقدم لوناً غنائياً ينتمى للجاز، وذلك عن طريق تقديم أغانٍ غربية أو عربية قديمة بشكل مختلف، وأنها دائماً ما تختار فى حفلاتها الأغانى التى تحب أن تغنيها، بالرغم من صعوبة بعضها، مشيرة إلى أن مصر بها مواهب كثيرة تمتلك القدرة على الغناء باللغة الإنجليزية، وأنها تحب أن تغنى هذا اللون بشكل دائم فى حفلاتها.

وأشارت إلى أن المهرجانات الفنية تمثل لها أهمية كبيرة، ولا بد من وجود تركيز عليها بشكل دائم، ودعم الفنون بشكل عام، لأن الجمهور يحتاج دائماً لسماع الموسيقى، لذلك فإن تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمهرجان العلمين خطوة جيدة للغاية، موضحة: «الناس مابتقدرش تبعد عن الغناء، والموسيقى جزء لا يتجزأ من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حتى اللى بيذاكر دايماً بيشغل نوع معين من المزيكا، ومصر دولة كبيرة جداً، وهتفضل كبيرة، ونحن نملك تاريخاً فنياً كبيراً».

وشهد ختام فعاليات الأسبوع الخامس عدداً من العروض الاستعراضية التى أقيمت على كورنيش العلمين من قبَل فرق الآلات الخشبية والفرق الشعبية التى قدمت رقصاتها لضيوف المدينة السياحية وسط تفاعل كبير منهم.

ومن المقرر أن يشمل الأسبوع السادس من المهرجان إقامة عدد حافل من الحفلات الغنائية، على رأسها حفل للفنان حكيم، وحفل للفنانة أنغام، وتصوير حلقة من برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلى مع الموسيقار المغربى أمين بودشار.