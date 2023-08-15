12 مليون مشاهدة لأغنية يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي خلال 3 أسابيع

حقق الفنان أحمد سعد الجديدة يا ليالي، 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد 3 أسابيع من طرحها والأغنية أول تعاون بين روبي وأحمد سعد.

كواليس تصوير أغنية يا ليالي لأحمد سعد

تمّ تصوير أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، بطريقة الفيديو كليب، بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد.

نشاط فني لأحمد سعد

ويشهد الفنان أحمد سعد الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، فـ بعد طرح أغنية يا ليالي طرح أغنية يا مدلع، والتي روج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وموقع يوتيوب، أغنيته الجديدة هلا بيك يا مدلع، قائلًا: «هلا بيك يا مدلع.. ادلل وادلع دلوقتي على يوتيوب»، كما يستعد خلال أيام لإطلاق أغنيته الجديدة «دب دب».