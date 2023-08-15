كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن وجود عدد كبير من الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد، أمام طلاب الثانوية العامة المتاح لهم تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية، ومن قائمة الكليات المتاحة أمام الطلاب والطالبات ما يلي:

كليات تربية رياضية

- تربية رياضية بنات الإسكندرية

-تربية رياضية بنات الزقازيق

-تربية رياضية بنات السويس

-تربية رياضية بنات العريش

-تربية رياضية بنات الفيوم

-بنات المنيا

-تربية رياضية بنات الوادي الجديد

-تربية رياضية بنات أسوان

-تربية رياضية بنات أسيوط

-تربية رياضية بنات بنها

-تربية رياضية بنات بني سويف

-تربية رياضية بنات بور سعيد

-تربية رياضية بنات جنوب الوادي

-تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

-تربية رياضية بنات دمياط

-تربية رياضية بنات سوهاج

-تربية رياضية بنات طنطا

-تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

-تربية رياضية بنات كفر الشيخ

-تربية رياضية بنات مدينة السادات

-تربية رياضية بنين الإسكندرية

-تربية رياضية بنين الزقازيق

-تربية رياضية بنين السويس

-تربية رياضية بنين العريش

-تربية رياضية بنين الفيوم

-تربية رياضية بنين المنصورة

-تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

-تربية رياضية بنين المنيا

-تربية رياضية بنين الوادي الجديد

-تربية رياضية بنين أسوان

-تربية رياضية بنين أسيوط

-تربية رياضية بنين بنها

-تربية رياضية بنين بني سويف

-تربية رياضية بنين بور سعيد

-تربية رياضية بنين جنوب الوادي

-تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين

-تربية رياضية بنين دمياط

-تربية رياضية بنين سوهاج

-تربية رياضية بنين طنطا

-تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

-تربية رياضية بنين كفر الشيخ

-تربية رياضية بنين مدينة السادات

-تربية رياضية بنين مطروح