«تعليم القاهرة» تعقد ندوة حول ترشيد الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، على استمرار حملات وندوات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والتنمية المستدامة، لتحقيق التواصل والدعم والرضا الوظيفي، بالتعاون مع شركة شمال القاهرة للكهرباء، وذلك برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتورة هالة البهيدي، منسق المدارس المنتسبة لليونسكو وألالكسو، في إطار الخطة التنفيذية لأنشطة المدارس المنتسبة لليونسكو وألالكسو في مجال التربية والعلوم والثقافة خلال العام الدراسي 2023.

عقد ندوة توعوية وتثقيفية عن ترشيد الكهرباء

وأكد أيمن موسى مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة توعوية وتثقيفية عن ترشيد الكهرباء والتنمية المستدامة، بالتعاون مع شركة شمال القاهرة للكهرباء، وتهدف الندوة إلى التواصل مع المشكلات البيئية، وتقديم الثقافة الداعمة والتوعية المطلوبة، لتحقيق الرضا الوظيفي والأداء الأمثل لمنسقي اليونسكو وألالكسو بالإدارات والمدارس المنتسبة والمتقدمة للانتساب لليونسكو.

توفير الكهرباء

وأكد مدير المديرية، أن تعليم العاصمة ترفع شعار ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يساهم في توفير الكهرباء لك وللآخرين، مناشدا جميع العاملين في حقل العملية التعليمية بالقاهرة، باتباع إرشادات ترشيد استهلاك الكهرباء.