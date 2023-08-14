«تعليم القاهرة»: ممنوع قبول أي تبرعات من أولياء الأمور داخل المدارس

حذرت محافظة القاهرة ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، من قبول أي تبرعات من أولياء الأمور داخل المدارس تحت أي مسمى، تزامنا مع التحويلات المدرسية التى تتم حاليا.

إجراءات قانونية

شددت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة حيال المدارس، التي تخالف هذه التعليمات، وتحويل جميع القائمين عليها للتحقيق.

ومن المقرر استمرار أعمال التحويلات المدرسية حتى غدا الثلاثاء، حيث سيتم غلق موقع التحويلات المدرسية على مستوى القاهرة، وعلى أولياء الأمور سرعة التقديم قبل غلق الباب.