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الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 في جميع المحافظات.. «كفر الشيخ» 368 درجة

كتب:

ياسمين عزت
10:09 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 في جميع المحافظات

الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 في جميع المحافظات، والتي يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الالتحاق بها وفقا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 في جميع المحافظات

وترصد «الوطن» الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن 2023 في المحافظات، وهي متاحة أمام جميع الطلاب من الشعبتين العلمي والأدبي، كالتالي:

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن كفر الشيخ 368 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية ألسن عين شمس 355 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية ألسن الفيوم 353.5 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق ألسن بني سويف 350.5 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق ألسن المنيا 349 درجة

- الحد الأدنى لتنسيق ألسن أسوان 348 درجة.

- الحد الأدنى لألسن سوهاج 347.5 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق ألسن الأقصر 346.5 درجة.

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