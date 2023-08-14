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عاجل.. نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023

كتب:

أميرة فكري
01:02 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الحاسبات والمعلومات

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023، المرحلة الأولى للشعبة العلمية، مشيرا إلى أنّ الحد الأدنى للقبول بكلية حاسبات ومعلومات 342.5 درجة بمحافظة دمياط.

نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 في المحافظات، كما يلي.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0 درجة. 

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362.0 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية  حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 درجة.

- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة.

- نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 درجة.

وقررت وزارة التعليم العالي، فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا من الغد ولمدة 5 أيام تنتهي يوم السبت الموافق 19/8/2023.

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