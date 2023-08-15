الأول على الثانوية علمي علوم بعد ظهور التنسيق: «كتبت طب بشري أول رغبة»

خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، أمس، ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة، وأعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسط ترقب من الطلبة العاديين والأوائل.

وكشف المؤتمر الصحفي عن مؤشرات القبول فى الجامعات والحدود الدنيا للكليات، بالإضافة إلى موعد تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات، ضمن تنسيق المرحلة الثانية، لتكون وجهة للطلاب الجدد ودليلا يرشدهم إلى دراسة التخصصات الأنسب لهم.

الأول على الثانوية العامة

الطالب أحمد محمد عبد الفتاح، الأول على الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، تحدث عن الرغبات التي حددها أولا، مؤكدا أنه كتب رغبته الأولى كلية الطب البشري بجامعة أسيوط.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بعد ذلك ملأ رغبات أخرى لم يهتم لها كثيرا، كونه متأكدا من أنه سيتمكن من الالتحاق بكلية الطب، نظرا لمجموعه الكبير الذي وصل إلى 403 درجات، وهو ما يعادل 98%.

تنسيق المرحلة الثانية

وفور سؤاله عن الكلية التي يريد الالتحاق بها، أجاب «أحمد» قبل حتى أن يُكمل سماع السؤال: «طب» وذلك لأنها كانت حلم حياة الكوم الأحمر بمركز البداري في محافظة أسيوط، منذ أن كان طفلا حتى وصل إلى المرحلة الثانوية.

كما أوضح أنه كان يذاكر دائما وهو يحلم بلقب «دكتور»، قبل أن يسعد بسماع نتيجته وتأكده من أنه سيلتحق بكلية أحلامه.

والتقط والده أطراف الحديث منه قائلًا: «طب ومعندناش حاجة غيرها، قررنا إنه هيدخل كلية طب بعد النتيجة بـ5 دقائق».