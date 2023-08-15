«قومي المرأة» بدمياط ينظم لقاء مع طلاب تنسيق المرحلة الثانية لتعريفهم بالكليات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أمس، لقاء مع طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع ضمن المرحلة الثانية من التنسيق، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أمس، وذلك بالتوعية بالكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثانية بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج.

وقالت منى محمد، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، مشرف على أنشطة المجلس في المدينة الصديقة للنساء، لـ«الوطن»، إنه في هذا التوقيت من كل عام يتم تنظيم هذا اللقاء التوعوي، الذي يهدف إلى التوعية في المقام الأول، ومساعدة أبنائنا في اختيار الكليات والمعاهد المناسبة لقدرات كل طالب على حسب ميوله، واتجهاته ومهاراته وذكاءاته المتعددة.

طلاب المرحلة الثانية معظمهم فقد الرغبة الأولى بعد ظهور نتيجة التنسيق

وأضافت أن معظم الطلاب يفتقدون للمعلومات عن الكليات وأقسامها، خاصة طلاب المرحلة الثانية من التنسيق لأن معظمهم فقد الرغبة الأولى بعد ظهور نتيجة التنسيق ويحتاجون إلى معلومات عن كليات أخرى، تكون بديلا عن الرغبة الأولى، وفي نفس الوقت تتماشى مع قدراتهم وطموحهم.

يقول طارق صادق، أحد المحاضرين، ومن ضمن النماذج الناجحة باتحاد طلاب جامعة دمياط بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لـ«الوطن» أنه تخصص على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال توعية الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق إنشاء محتوى فيديوهات، بها كافة أقسام الكليات والمعاهد التي تؤهل إلى سوق العمل، وكل كلية وأقسامها وتنسيقها ومعلومات بشكل عام ومتخصص عن الحياة الجامعية، مما جعل الطلاب يتابعون بشغف وبدأت انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه الفيديوهات ذو تأثير في قرارات الطلاب في اختياراتهم للكلية والقسم المناسب لهم.

وأضاف، أن الفاعلية اليوم لاقت استحسان وإعجاب الجميع من الطلبة الحضور، حيث تم الرد على استفسارات الطلبة، وتوضيح كافة المعلومات التي يحتاجونها لتساعدهم في التنسيق واختيار الرغبات.