رئيس جمهورية داجستان الروسية يصف حريق «محج قلعة» بالمأساة

وصف رئيس جمهورية «داجستان» الروسية، سيرجي ميليكوف، حادث حريق في «محج قلعة» عاصمة بلاده، بالمأساة. وقال للصحفيين، إنه تم الانتهاء من نقل ضحايا الحادث، الذي وقع في محطة وقود، إلى منشآت طبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام روسية، فجر اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود على طريق في مدينة «محج قلعة»، عاصمة جمهورية «داجستان» الروسية، إلى 25 قتيلا.

واندلع الحريق، بمركز لخدمة السيارات في ضواحي «محج قلعة» عاصمة جمهورية «داجستان» الروسية، وامتد بعدها إلى محطة وقود، ثم دوى انفجار.وفي وقت سابق، قال أحد شهود العيان، إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها السيارات متوقفة، وفقا لما ذكرته صحيفة «إزفيستيا» الروسية .

وأظهر فيديو، مقطع فيديو نشرته، وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، انفجارا هائلا أعقب اندلاع الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الحريق يمتد على مسافة حوالى 600 متر مربع

وقالت وزارة «الطوارئ» الروسية، في وقت سابق، إن الحريق، امتد على مسافة حوالى 600 متر مربع، فيما أرسلت السلطات الروسية، طائرة طبية من طراز «إيل-76» إلى «محج قلعة» لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى العاصمة «موسكو».

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى مشاركة 260 رجل إطفاء يعملون على مكافحة الحريق.