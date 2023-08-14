خبير سياحي: «العلمين الجديدة» وجهة للسياحة الشاطئية تضاهي مثيلاتها في العالم

قال محمد كارم الخبير السياحي، إنَّ مدينة العلمين الجديدة بفضل مهرجان العلمين ونجاحه الكبير، أضحت واجهة عالمية للسياحة في مصر، لكن «العلمين» لها اختصاصات وأماكن موجودة بها، لن تكون مثل مدينة شرم الشيخ.

كارم: نجاح مهرجان العلمين الجديدة كأكبر واجهة سياحية

وأضاف «كارم» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ نجاح مهرجان العلمين الجديدة بكل ما قدمه من فعاليات، في توصيل رسالة إلى العالم كافة بأنه مصر بها أكبر واجهة سياحية على مستوى العالم تضاهي وجهات السياحة العالمية الشاطئية.

مدينة العلمين والأجندة السياحية

وتابع الخبير السياحي، أنَّ مدينة العلمين خلال الفترة الماضية كانت على الأجندة السياحية العالمية ولكن مع النجاح الكبير للمهرجان والتنوع صار هناك أعداد لأفواج سياحية أكبر من المتوقع وكانوا مليون فرد متوقع مجيئهم ولكن العدد حتى الآن تخطى هذا الرقم».