ارتفاع قتلى حرائق الغابات في هاواي الأمريكية إلى 99 شخصا

قال حاكم «منطقة ماوي»، جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية هاواي الأمريكية، وصل إلى 99، مشيرا إلى أن الحصيلة قد ترتفع بشكل كبير في المستقبل القريب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف جرين، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الظروف التي يعمل فيها رجال الإنقاذ ورجال البحث العمل فيها ما زالت صعبة للغاية، موضحا أن الكلاب المشاركة في البحث عن المفقودين، يمكنها العمل لمدة 15 دقيقة فقط دون انقطاع، لأن درجة الحرارة في المنطقة لا تزال مرتفعة للغاية.

عمليات التمشيط تستغرق 10 أيام

وأشار حاكم ماوي، إلى أن طواقم الإنقاذ التي تقوم بتمشيط المنازل والمركبات، من المرجح أن تجد ما بين 10 إلى 20 ضحية كل يوم. وكان جرين، أشار في وقت سابق، لشبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن عمليات التمشيط قد تستغرق 10 أيام لحصر العدد الكامل للقتلى، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي».

وفي وقت سابق، أعلنت «الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية»، أن حوالى 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وتابع جرين قائلا، إن النيران دمرت مدينة «لاهاينا» بأكملها، وأضاف حاكم «منطقة ماوي»، أن جميع سكان المدينة «12 ألف شخص» من المحتمل أن يكونوا قد هربوا أو لقوا حتفهم في الحريق

وأوضح حاكم «منطقة ماوي»، جوش جرين، أن لا يوجد شيء يمكن رؤيته باستثناء الدمار.