ارتفاع ضحايا حرائق ولاية هاواي الأمريكية إلى 93 قتيلا

أعلنت سلطات جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزيرة إلى 93 وفاة، ما يجعلها حرائق الغابات الأكثر فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

تدمير العربيات والمباني

وقالت السلطات إن عدد الضحايا مُرشح للزيادة، إذ تُمشط فرق البحث بالاستعانة بالكلاب المُدربة أطلال بلدة لاهاينا الساحلية.

وتتركز الأنظار بشكل أكبر على حجم الدمار، بعد 4 أيام من اندلاع حريق سريع الانتشار في البلدة التاريخية، دمر المباني وصهر السيارات.