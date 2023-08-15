الأرصاد: استقرار درجات الحرارة وسقوط أمطار ببعض المناطق

تشهد حالة حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأحوال الجوية، على أغلب الأنحاء، مع اضطراب في الملاحة البحرية وأمطار على بعض المناطق الساحلية، بحسب البيان الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن تتحسن الأحوال الجوية، على أغلب الأنحاء.

كما يسود البلاد طقس حار رطب في النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتعتدل درجات الحرارة، وتصبح رطبة في الليل، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة تظهر في الصباح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، إذ تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الليل.

ويشهد البحر المتوسط نشاط للرياح معتدل بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، أما البحر الأحمر وخليج السويس، يسودهم اضطراب في الملاحة البحرية، وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/س، وترتفع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

ويسود القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح، وتنشط الرياح أحيانًا بقيمة 32 كم/س، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85%، والأجواء تكون مشمسة، والوجه البحري يسوده شبورة مائية في الصباح، ونشاط الرياح أحيانًا، بقيمة 30 كم/س، ونسبة الرطوبة من 45 إلى 90%، والجو يكون مشمس.

والسواحل الشمالية الغربية، يسوده شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، ونشاط الرياح أحيانًا بمعدل 34 كم/س، ونسبة الرطوبة من 50 إلى 90%، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، يسودها شبورة مائية صباحًا، ونشاط الرياح بمعدل 30 كم/س، ونسبة الرطوبة من 55 إلى 90%، والأجواء تكون غامة بشكل جزئي.

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط الرياح يقدر بـ 42 كم/س، ونسبة الرطوبة تتراوح من 35 إلى 60%، والجو غائم جزئيًا.

طقس اليوم

وشمال الصعيد، يسوده نشاط للرياح أحيانًا، بقيمة 34 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ونسبة الرطوبة من 35 إلى 70%، والجو يكون مشمس، أما جنوب الصعيد يشهد نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 34 كم/س، ونسبة الرطوبة من 15 إلى 40%، والجو يكون مشمس.