طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب منخفضة ورياح تلطف الجو

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

ومن المتوقع في طقس الـ72 ساعة المقبلة، أن تنشط الشبورة المائية غدا حتى السابعة صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنبأت هيئة الأرصاد، بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية وتساقط أمطار

ويصاحب الرياح، اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح، من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار، كما تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.