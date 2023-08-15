درجات الحرارة اليوم.. أجواء معتدلة ورياح وفرص لسقوط أمطار ببعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، متوقعة نشاط الرياح على عدة مناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، كما تضطرب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار، فضلاً عن تساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا.

استمرار تحسن حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، نتيجة ظهور السحب المنخفضة صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، وتقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، فإنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونهارا يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 33 - 25.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 25.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 24.

دمياط 32 - 24.

بورسعيد 32 - 25.

الإسماعيلية 35 - 23.

السويس 35 - 24.

العريش 32 - 24.

رفح 32 - 24.

رأس سدر 36 - 25.

نخل 37 - 22.

كاترين 34 - 17.

الطور 35 - 26.

طابا 37 - 25.

شرم الشيخ 40 - 30.

الإسكندرية 30 - 24.

العلمين الجديدة 31 - 24.

مطروح 30 - 24.

السلوم 31 - 23.

سيوة 35 - 23.

رأس غارب 38 - 28.

الغردقة 39 - 28.

سفاجا 38 - 29.

مرسى علم 38 - 28.

شلاتين 38 - 29.

حلايب 35 - 29.

أبو رماد 36 - 29.

رأس حدربة 35 - 28.

الفيوم 35 - 24.

بني سويف 35 - 23.

المنيا 36 - 24.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 38 - 25.

قنا 42 - 26.

الأقصر 42 - 27.

أسوان 43 - 29.

الوادي الجديد 40 - 27.

أبو سمبل 41 - 29.