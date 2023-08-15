تحليق 26 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، 26 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح من مختلف الجنسيات، حيث تنطلق من أمام معبد حتشبوت غرب الأقصر في تمام الخامسة والنصف فجرا، وتهبط في السابعة السابعة والنصف صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

وأوضح مصدر أن البالون الطائر في الأقصر يحلق وفقا لاتجاهات وطبقات الرياح ما يكسب الرحلة متعة رائعة ومغامرة، إذ تقلع الرحلات من المطار لكن الهبوط يكون كل مرة في مكان مختلف حسب اتجاهات الرياح، مرة في الشرق وأخرى في الغرب وفي الجنوب والشمال، ويستمتع السائحون خلال 35 دقيقة بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي، ورؤية النيل العظيم.

فرص عمل لآلاف الشباب

ويوفر البالون الطائر فرص عمل لآلاف الشباب يعملون في 17 شركة سياحية ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين ومرشدين سياحيين وغيرهم، بشكل مباشر وغير مباشر.