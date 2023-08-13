جنايات الأقصر تقضي بإعدام سيدتين متهمتين بقتل طفل

أصدرت محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية كل من المستشار أحمد عصام الدين، والمستشار أسامة أحمد محمود، والمستشار أحمد عبدالمنعم طبوشة، وعمرو فتح الله ممثل النيابة العامة، ومحمد حفني، ومصطفى العمدة، أمانة السر، اليوم الأحد، حكم الإعدام على المتهمتين بقتل الطفل محمود جابر محمد إبراهيم، والحكم بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ على المتهم الثالث محمود محمد عبداللاه.

الحكم بإعدام سيدتين قتلا طفلا في الأقصر

وقالت المحكمة، في قرار الإعدام، إنه في 2 أغسطس 2022، بدائرة مركز طيبة شمال الأقصر، المتهمين الأول والثانية، قتلا عمدا من سبق الإصرار والترصد، المجني عليه الطفل محمود جابر إبراهيم، بأن بيتا النية وعقدتا العزم على قتله، واعدتا لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين».

طريقة ارتكاب جريمة طفل الأقصر

وأوضحت أن الجريمة وقعت بعد استدراجه إلى مسكنهما وقامتا بسد فمه بقطعة مبللة من القماش، لكتم أنفاسه، ثم كالت له ضربة واحدة استقرت في رقبته بسلاح أبيض سكين، التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمة الثانية في مسرح الجريمة للشد من أزرها، والمتهم الثالث أخفى جثة الطفل القتيل وألقاه في الترعة دون إخبار جهات الاقتضاء.

المحكمة: جريمة طفل الأقصر تتشابه مع جرائم ريا وسكينة

وتابعت المحكمة أن تلك الواقعة تعود بنا إلى عشرينيات القرن الماضي، حيث ارتكبت المتهمتين ريا وسكينة في الإسكندرية وقائع عدة استهدفت كثير من ضحاياهم، وكانت الجناية الأولى عندما ألمحت لهما زوجة عمهما بسوء سلوكهما، فأضمرا لها الشر وعقدتا العزم على قتلها، ومن ثم تتشابه جرائم ريا وسكينة في كثير منها مع تلك الواقعة المطروحة علينا.

إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي الجمهورية

وحيث أن المحكمة بجلسة 12 يونيو 2023، قررت المحكمة بإجماع الآراء بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وتطبيق عقوبة الإعدام على المتهمتين، عزيرة بدري إبراهيم، وفاطمة بدري إبراهيم، وحيث ورد رأي فضيلة المفتي بأنه لا يوجد في الأوراق، ثمة شبهة تدرأ القصاص عن المتهمتين، وكان جزائهما الإعدام قصاصا لقتل المجني عليه، الطفل محمود جابر محمد، ومن ثم حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة عزيزة بدري إبراهيم، وفاطمة بدري إبراهيم، بالإعدام شنقا حتى الموت.

تفاصيل قضية طفل الأقصر

تعود تفاصيل القضية إلى قيام كل من «عزيزة ب م»، 42 عاما، مقيمة بمنطقة أبو الجود وسط الأقصر، و«فاطمة ب م»، 24 عاما، مقيمة بالمدامود، في يوم 20 أغسطس 2022، بقتل المجني عليه الطفل محمود جابر محمد إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لهذا العرض سلاحا أبيضا «سكين»، واستدرجتاه إلى إحدى الغرف بمسكنهما، وما إن ظفرتا به حتى تخلصتا منه، وأحدثتا إصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته.