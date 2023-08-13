حياة كريمة بـ«الأقصر».. طفرة تكنولوجية لتسهيل حياة المواطنين في «إسنا وأرمنت»

نفّذت مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة الأقصر مشروعات متعدّدة فى جميع القطاعات والمجالات على مستوى المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى بالمحافظة، لخدمة 665 ألف مواطن بمركزى إسنا وأرمنت، ويبلغ إجمالى المشروعات المستهدفة فى قرى المركزين 762 مشروعاً، تم الانتهاء حتى الآن من 493 مشروعاً، من بنية تحتية وتطوير ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب النقية للأماكن المحرومة وتوفير خدمات الصرف الصحى بالقرى.

وأوضح المهندس محمود صادق، منسق مشروع «حياة كريمة» فى الأقصر، أن أعمال تطوير المنشآت تهدف إلى تقديم خدمات متطورة وحديثة، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات مثل المجمعات الحكومية والمجمعات الزراعية، وتم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً حكومياً، و13 مجمعاً زراعياً، وتطوير 100 مدرسة بين إنشاء جديد وعمليات توسعة وتطوير المدارس القائمة، للقضاء على الكثافات الخاصة بالفصول.

وتابع: «تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 73 مكتب بريد لتقديم خدمات بريدية متطورة تسهل على المواطنين بالقرى الحصول على الخدمات المختلفة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء 16 نقطة إسعاف، سواء تطوير أو إنشاء نقاط إسعاف جديدة، لتغطية المناطق المحرومة بالمركزين».

وأشار «صادق» إلى أن مبادرة حياة كريمة ركزت على رعاية متطلبات الشباب، وتم الانتهاء من إنشاء وتطوير 36 مركز شباب فى قرى المركزين، مع توفير وتجهيز ملاعب متطورة بهذه المراكز لخدمة الشباب فى تلك المناطق، كما أنشأت المبادرة عمارات سكن كريم بهدف توفير منازل آدمية للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى الدور الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية، من تقديم كل سُبل الدعم والتدخّل العاجل لخدمة المواطنين.

وقال العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن مبادرة «حياة كريمة» تجرى على قدم وساق، وتم اختيار 4 وحدات قروية تتبعها 7 قرى بإجمالى 87 عزبة ونجعاً، لإنجاز 55 مشروعاً فى القرى بمركز أرمنت، والانتهاء من 95% من جميع المشروعات، والانتهاء بنسبة 100% من المجمعات الخدمية بالوحدات القروية الأربع، وهى الرياينة والرزيقات والمحاميد والسلام.

وأكد المهندس هانى طايع، مدير جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، أنه على مدار العام المنقضى، تم الانتهاء من 165 مشروعاً بنسب تنفيذ 100% تضمّنت 13 مجمع خدمات للمواطنين، و13 مجمع خدمات زراعية، و9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، و37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، و14 مشروع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، و5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، و8 مشروعات إنشاء نقاط إسعاف جديدة، و8 مشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، و4 مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، و5 مشروعات إنشاء وحدات تضامن اجتماعى، و9 مشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن اجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعى، و5 مشروعات إنشاء سكن كريم، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بعدد 34 قرية وإنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع.