انتهاء 85% من مشروعات الصرف الصحي في قرى الأقصر بملياري جنيه

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخصيص مبلغ يتجاوز مليارين و250 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

متابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي

جاء ذلك، خلال جولة أجراها المحافظ بمركز إسنا، لمتابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي التي تُنفذ بقرى إسنا ضمن المبادرة، إذ تفقد محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، التي قالت إن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقرى غرب إسنا وصلت إلى 85%.

360 لترا في الثانية

وأضافت أنه جرى الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري وقبلي وبندر، بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري العمل في محطة رفع النمسا التي تبلغ طاقتها 360 لترا في الثانية.

ومشروعات صرف صحي قرى النمسا والقرى المجاورة لها، التي تخدم 18 ألف نسمة بتكلفة 350 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 3 محطات بإجمالي شبكات 39 كيلومترا وخطوط طرد 12.5 كيلومتر، وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا 1080 متر مربع، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من 70 إلى 90 % وشبكات الانحدار 85% وخطوط الطرد 75% وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% وجاري استكمال توريد المهمات.

رافق المحافظ في جولته، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.