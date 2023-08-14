رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتهاء 85% من مشروعات الصرف الصحي في قرى الأقصر بملياري جنيه

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
09:08 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
جانب من جولة المحافظ

جانب من جولة المحافظ

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخصيص مبلغ يتجاوز مليارين و250 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

متابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي

جاء ذلك، خلال جولة أجراها المحافظ بمركز إسنا، لمتابعة انتظام العمل بمشروعات الصرف الصحي التي تُنفذ بقرى إسنا ضمن المبادرة، إذ تفقد محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع  لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، التي قالت إن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقرى غرب إسنا وصلت إلى 85%.

360 لترا في الثانية

وأضافت أنه جرى الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري وقبلي وبندر، بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري العمل في محطة رفع النمسا التي تبلغ طاقتها 360 لترا في الثانية.

ومشروعات صرف صحي قرى النمسا والقرى المجاورة لها، التي تخدم 18 ألف نسمة بتكلفة 350 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 3 محطات بإجمالي شبكات 39 كيلومترا وخطوط طرد 12.5 كيلومتر، وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا 1080 متر مربع، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من 70 إلى 90 % وشبكات الانحدار 85% وخطوط الطرد 75% وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% وجاري استكمال توريد المهمات.

رافق المحافظ في جولته، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.

اقرأ المزيد:

حياة كريمة بـ«الأقصر».. طفرة تكنولوجية لتسهيل حياة المواطنين في «إسنا وأرمنت»

جنايات الأقصر تقضي بإعدام سيدتين متهمتين بقتل طفل

«أورام الأقصر» تهنئ الطلاب محاربي السرطان المتفوقين في الثانوية العامة

إنشاء 13 مجمعًا خدميا ضمن «حياة كريمة» بمركزي إسنا وأرمنت في الأقصر

 بدء برنامج جامعة الطفل بكليات جامعة الأقصر.. فرصة لاكتشاف المواهب

مصاريف معهد إيجوث الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة

بمليون جنيه.. «العلوم والتكنولوجيا» توافق على تمويل بحث مقدم من جامعة الأقصر
بقلم أبو الحسن عبد الستار