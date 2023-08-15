النشرة الرياضية: حقيقة انتقال صلاح لاتحاد جدة.. وبديل شريف في الأهلي

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قال حساب قناة «كاس» القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير: «منح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

قال الإعلامي سيف زاهر، إن النادي الأهلي من 24 ساعة اتفق فعليًا على المهاجم الجديد وخلص وبنسبة 99% مضى، مهاجم الأهلي الجديد مضى.

وأكمل في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي كان لن يوافق على رحيل محمد شريف، إلا إذا كان أنهى الاتفاق مع لاعب بديل».

أعلن نادي المقاولون العرب، موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد، إلى نادي فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ20 عاما تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب، وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.