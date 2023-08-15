أنجلينا جولي وابنتها ينضمان لفريق مسرحية موسيقية في برودواي

تستعد النجمة الأمريكية أنجلينا جولي لتولي مشروع جديد في برودواي يجمعها بابنتها فيفيان، حيث تعمل «جولي» كمنتج رئيسي للمسرحية الموسيقية «The Outsiders» من إخراج دانيا تيمور، وهي مأخوذة عن رواية الصادرة عام 1967 بنفس الاسم للكاتبة إس. إي. هينتون، وسيق وقدمها المخرج فرانسيس فورد كوبولا في فيلم لعام 1983.

وكشفت أنجلينا جولي أن فيفيان هي التي ألهمتها لتولي العمل المشروع، وأن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما ستشارك في الإنتاج كمساعدة متطوعة لـ «جولي»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

أوضحت الممثلة الأمريكية في بيان: «تذكرني فيفيان بوالدتي من حيث أنها لا تركز على أن تكون مركز الاهتمام ولكن في دعم المبدعين الآخرين، إنها مهتمة للغاية وجادة بشأن المسرح وتعمل بجد لفهم كيفية المساهمة بشكل أفضل».

أنجلينا جولي: المسرح كان حبي الأول كممثلة

وقالت جولي في بيان صحفي الأسبوع الماضي إنها تشعر بأنها محظوظة جدًا لكونها جزءًا من هذا الإنتاج، وتابعت: «درست في معهد لي ستراسبيرج حيث أدركت أن حبي الأول كممثلة كان المسرح، ولكن لم أجد طريقة للعودة حتى الآن».

وأضافت: «آمل أن أكون قادرًا على المساهمة مع الاستمرار في التعلم من هذا الفريق المذهل».