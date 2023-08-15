تفاصيل ملتقى توظيف «الشباب والرياضة» بالإسكندرية.. ينطلق الخميس المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق ملتقى توظيف ضمن «مشروع شباب المستقبل»، الخميس المقبل، وذلك بمشاركة 30 شركة من القطاع الخاص، ويبدأ من الساعة الـ3 مساءً حتى الـ7 مساءً، في مركز شباب أبو قير.

وظائف تناسب الجميع

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الملتقى فرصة جيدة للشباب للحصول على وظيفة مناسبة، وهو متاح لأبناء الإسكندرية والمحافظات الأخرى وأيضًا غير المصريين، وسيضم الملتقى، وظائف تناسب الجميع من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وبدون شهادات أيضًا ممن يجيدون القراءة والكتابة فقط.

وأكدت أن الملتقى، سيعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة - مصر و iCareer وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، في إطار تنفيذ أنشطة مشروع شباب للمستقبل.

مهارات التوظيف

وأوضحت «الشريف»، أنه على هامش ملتقى التوظيف، سيجري تنظيم ورش عمل للتدريب على مهارات التوظيف وكيفية الحصول على وظيفة بأسلوب حديث، وكذلك التعرف على تطبيق «مهاراتي» لمساعدة الشباب في البحث والتقديم على فرص العمل، ومن يرغب في حضور الملتقى عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.